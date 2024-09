Bocalom realiza grande comício nesta semana com a presença de Michelle Bolsonaro; veja vídeo

A campanha de Tião Bocalom e Alysson Bestene para a prefeitura de Rio Branco recebe um impulso significativo na próxima semana com a visita de Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher Nacional começa sua jornada pelo Brasil na capital acreana.

Na segunda-feira (2), Michelle começará seu dia com um almoço na residência da vice-governadora do Acre, Mailza Assis. A visita segue com um encontro estratégico com líderes do PL Mulher, onde também estará presente a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão.

À tarde, Michelle participará da gravação de material para o horário eleitoral, ao lado de Tião Bocalom e dos candidatos do Partido Liberal. O evento principal do dia ocorrerá às 16h, com um comício na Praça em frente ao Palácio Rio Branco. O comício contará com a presença dos candidatos majoritários e proporcionais da coligação “Produzir para Empregar”, incluindo o próprio Bocalom, Alysson, além dos senadores Allan Rick e Márcio Bittar, e o governador Gladson Cameli.

Este evento marca um momento importante para a campanha de Bocalom e Alysson, destacando o apoio de figuras influentes e a mobilização da coligação em busca da vitória nas eleições.

Veja o convite de Michelle para o Comício do 22: