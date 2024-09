Com apoio do governo Lula, Acre vai implementar infovias e conectar o estado com internet fibra ótica

O Acre dará um passo importante na conectividade do estado com fibra ótica. Nesta quinta-feira (5), na Expoacre 2024, o Governo Federal apresentou o projeto ao governador Gladson Cameli.

A equipe do governo Lula foi representada pelo Staff da Rede Nacional de Pesquisa – RNP , com a presença do diretor geral Nelson Simões e Rafael Pontes (Gerente da Assessoria Técnica de Relações Federativas e Parlamentares).

A Rede Nacional de Pesquisa é um órgão do Governo Federal vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e mantida por esse, em conjunto com os Ministérios da Educação (MEC) e das Comunicações (MCom), Cultura, Saúde (MS) e Defesa (MD), que participam do Programa Interministerial RNP (PRO-RNP).

A proposta de implantação da infovia nasceu na primeira gestão do governo Gladson Cameli, em 2022. A bancada federal coordenada pelo então deputado federal Alan Rick – hoje senador – disponibilizou a primeira etapa dos recursos necessários para o empreendimento, no valor R$ 5.398.681,00.

A obra, em pleno andamento, consiste na implantação de um link óptico interligando Cruzeiro do Sul ao município de Assis Brasil através das BRs 364 e 317. Um cabo OPGW está sendo instalado junto com o linhão entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Pela BR 364, contempla ainda os municípios de Feijó, Sena Madureira e Tarauacá. Pela estrada do Pacífico (BR 317), o canal de comunicação beneficiará os municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.

O governador Gladson Cameli lembrou que em 2023, o governo conseguiu aprovar o projeto entre as três prioridades do PAC para o Estado do Acre, garantindo assim, o restante dos recursos necessários para a referida implantação. “Ninguém faz nada sozinho. Eu sou muito grato ao governo federal por todo o apoio que tem nos dado”.

A vice-governadora Mailza Assis lembrou que com o projeto, será possível conectar até os municípios isolados do Acre, que sofrem com a falta de uma internet de qualidade. No início das discussões do projeto, em 2022, enquanto ainda era senadora da República, ela também alocou emenda parlamentar para a proposta.

“Vai atender inicialmente as escolas, os hospitais, as instituições públicas e especialmente nesses lugares mais distantes que a gente tanto precisa, que podemos alcançar através dos rios”.

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, lembrou que nessa primeira fase, a infovia fará a conexão vai terrestre, pelas estradas do Acre – BR-317 e 364-. Em seguida, em uma segunda fase, chegará a vez dos rios do estado, conectando os municípios mais isolados via fluvial.

“Até o ano que vem já tem implementações realizadas. Gostaria de agradecer ao governo federal, que modelou a execução de forma ágil, dentro de um modelo mais flexível”.