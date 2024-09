Com bois que podem chegar a quase um milhão, pecuaristas promovem leilão de raça sindi

A Expoacre 2024 está recebendo uma apresentação especial da raça de bovinos sindi, originária do deserto do Paquistão, trazida pelo pecuarista Cândido. Nesta quinta-feira (05), o ContilNet conversou com alguns pecuaristas sobre o leilão, que acontecerá na sexta-feira (06).

Em seu terceiro ano participando do evento, o pecuarista, Cândido, destaca que o objetivo principal é mostrar aos visitantes e potenciais compradores as características únicas dessa raça milenar, conhecida pela rusticidade e alta produtividade.

“Estamos aqui para mostrar o desenvolvimento e as características dessa raça, além de disponibilizar essa genética para quem tiver interesse”, explica o pecuarista.

O pecuarista “Popoca” também fala sobre seu amor pela criação da raça e o entusiasmo de estar na feira.

“Quem não conhece a raça, quando começa a mexer, se apaixona. É uma raça muito dócil”, comenta.

Neste ano, Popoca já vendeu 50% de uma bezerra de alto valor, reforçando a expectativa positiva para o leilão.

“Estamos com muita expectativa de que vai ser um sucesso. O trabalho que a gente vem desenvolvendo está dando frutos, e é muito gratificante ver a genética espalhada por todo o Brasil”, afirma o criador, satisfeito com os resultados alcançados até agora

O evento contará com a participação de grandes criadores, com exemplares de alta qualidade.

“O mercado é quem vai estipular o valor. São animais que vão à venda e o preço será definido pelos lances”, comenta Cândido.

Os bovinos no estande são da raça sindi, conhecida por seu desempenho e capacidade de produção.

Veja fotos:

