Com gol de Endricl no apagar das luzes, o Real Madrid venceu o Stuttgart por 3 x 1 na estreia da Champions League. No Santiago Bernabéu, os atuais campeões do torneio tiveram jogo duro contra os alemães, mas acabaram matando o jogo nos minutos finais do jogo.

Após primeiro tempo difícil, com a maior parte das ações ofensivas vindo do Stuttgart, o Real abriu o placar no início da segunda metade do jogo. Em jogada magistral de Rodrygo, Mbappé afundou a bola na rede e colocou o time à frente no marcador.

O Stuttgart chegou a empatar a partida, com Undav, mas viu o Real voltar à vantagem no placar com gol de Rudiger nos minutos finais da partida. Com a vitória já praticamente garantida, Endrick entrou na reta final da partida e, no apagar das luzes, sacramentou a vitória com tento no último lance da partida.

Goleada do Bayern

Com quatro gols de Harry Kane, o Bayern de Munique goleou o Dínamo Zagreb por 9 x 2. Sob comando de Kompany, a equipe deu um baile no time croata e levou a maior vitória da primeira rodada até aqui. Com o saldo de gols, o clube alemão se tornou o líder da primeira fase da Champions League.

Confira os resultados desta terça-feira de Champions:

Real Madrid 3 x 1 Stuttgart

Milan 1 x 3 Liverpool

Bayern 9 x 2 Dínamo Zagreb

Sporting 2 x 0 Lille