Com performance exclusiva, The Weeknd vai abrir o jogo da NFL no Brasil

O cantor canadense The Weeknd vai se apresentar no jogo da NFL Brasil, que acontece neste sexta-feira (6), na Neo Química Arena, em São Paulo. O artista lança hoje também seu novo álbum de estúdio, intitulado ‘Hurry Up Tomorrow’.

Após semanas de especulações de uma possível colaboração com a cantora brasileira Anitta, que já estava escalada para o evento, a NFL confirmou a presença de Abel.

O dono dos hits ‘Blinding Lights’, ‘Save Your Tears’ e ‘Die For You’ ficará responsável pela performance de abertura, que acontece antes do jogo, marcado para as 21h30. Além de The Weeknd e Anitta, Luísa Sonza também estará no evento, onde vai cantar o hino nacional brasileiro.

Entenda

Vem lançamento por aí? Um vídeo publicado pelo perfil oficial da NFL no Instagram aumentou as expectativas de uma possível colaboração entre Anitta e The Weeknd. A produção está sendo especulada pelos fãs desde que uma música, intitulada ‘São Paulo’, apareceu no American Society of Composers, Authors and Publishers, órgão que protege a propriedade intelectual de criações da indústria musical. A canção, que foi excluída da plataforma dias depois, registrava os nomes de Larissa de Macedo Machado, a Anitta, e Abel Tesfaye, o The Weeknd, como autores.

Nada foi confirmado pelos artistas. No entanto, em uma entrevista recente que Anitta deu durante show em Portugal ela tentou desconversar ao ser questionada sobre a possível parceria com o cantor canadense. “Menina, será? Não estou nem sabendo dessa fofoca!”. A artista ainda brincou com a repórter: “Você que me contou agora. Nem estava sabendo que você estava sabendo disso. Que essa história estava rolando”. A resposta da cantora aumentou a suspeita.

Além disso, no X, antigo Twitter, Abel Tesfaye postou foto com a seguinte legenda: “Vocês não conseguem ver isso, mas estamos aqui”. Logo depois, ele usou a hashtag “X fora de rede”, visto que a rede social foi suspensa no Brasil. Anitta reagiu a publicação com corações e a bandeira brasileira. Na imagem, um homem aparece com os dedos cruzados e exibe ao fundo uma mulher em cima de uma moto, com São Paulo escrito no short.

Vale lembrar que o cantor está no Brasil para uma única apresentação na capital paulista, neste sábado (7), no mesmo final de semana e local onde Anitta vai performar no show do intervalo do primeiro jogo da NFL no Brasil, nesta sexta-feira (6). O show do The Weeknd acontece no Estádio Morumbi e a performance da carioca na Arena Corinthians. Será que vai rolar uma aparição dos dois artistas juntos? O cenário proporciona um momento ideal para um lançamento global.