Concurso TJ RO: certame em fase de contratação da banca; 25 vagas!

Atenção, concurseiros! O novo concurso TJ RO (Tribunal de Justiça de Rondônia) pode ter sua banca organizadora definida em breve.

Isso porque, segundo informações do presidente da comissão organizadora do certame, Cristiano Gomes Mazzini, os trâmites para a contratação da instituição que organizará e realizará o concurso estão em curso. Segundo o presidente, o termo de referência já está pronto e as propostas das empresas serão analisadas.

Mazzini informou, também, que os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas de múltipla escolha e pelo menos uma questão discursiva, que pode ser sobre um parecer técnico ou mesmo redação.

Vale lembrar que a autorização do certame aconteceu durante sessão do Pleno Administrativo no dia 12 de agosto.

O concurso TJ RO irá ofertar 25 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior. O salário inicial é de até R$ 7.715,82.

Confira, abaixo, informações do presidente da comissão do concurso TJ RO:

Panorama do concurso TJ RO

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Nível médio

Técnico Judiciário: 10 vagas + cadastro reserva.

Nível superior

Analista Judiciário Administrador: 1 vaga + cadastro reserva; Analista de Sistemas: 1 vaga + cadastro reserva; Arquiteto: cadastro reserva; Arquivologista: 1 vaga + cadastro reserva; Assistente Social: 1 vaga + cadastro reserva; Biblioteconomista: cadastro reserva; Contador: 1 vaga + cadastro reserva; Economista: 1 vaga + cadastro reserva; Enferneiro: cadastro reserva; Engenheiro Civil: 1 vaga + cadastro reserva; Engenheiro Eletricista: cadastro reserva; Engenheiro Eletrônico: 1 vaga + cadastro reserva; Engenheiro Mecânico: cadastro reserva; Estatístico: cadastro reserva; Fisioterapeuta: cadastro reserva; Fonoaudiólogo: cadastro reserva; Jornalista: 1 vaga + cadastro reserva; Matemático: 1 vaga + cadastro reserva; Médico Cardiologista: 1 vaga + cadastro reserva; Médico Clínico Geral: 1 vaga + cadastro reserva; Médico do Trabalho: cadastro reserva; Médico Pediatra: cadastro reserva; Médico Psiquiatra: cadastro reserva; Nutricionista: cadastro reserva; Odontólogo: cadastro reserva; Oficial de Justiça: 1 vaga + cadastro reserva; Pedagogo: cadastro reserva; Psicólogo: cadastro reserva; Publicitário: 1 vaga + cadastro reserva; Historiador: 1 vaga + cadastro reserva.



Os aprovados na seleção receberão os seguintes salários iniciais:

Técnico Judiciário: R$ 4.289,99; e

Analista Judiciário: R$ 7.715,82.

No entanto, com o acréscimo do Adicional de Capacitação e do Adicional de Qualificação, os valores poderão chegar a até R$ 10.416,36 para Analista e R$ 5.791,49 para Técnico Judiciário.

Para o cargo de Analista de Sistemas, o TJ RO informou que os salários podem chegar a até R$ 17.097,48.

Vale lembrar que a previsão do órgão é de que até novembro de 2024 o concurso público para provimento de novos Técnicos e Analistas já tenha sido concluído.

