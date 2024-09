Deputada Michelle Melo propõe suspensão das aulas devido à crise ambiental no Acre

A deputada Michelle Melo (PDT) destacou a grave situação de saúde pública causada pela intensa poluição do ar devido às queimadas, em seu discurso durante sessao na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira, 03.

A parlamentar fez um apelo para que a Secretaria Estadual de Educação suspenda as aulas nas escolas públicas, a fim de proteger as crianças e suas famílias dos riscos associados à exposição ao ar altamente contaminado. “Estamos vivendo um momento crítico, onde a saúde da nossa população está em jogo. Precisamos tomar medidas urgentes”, afirmou.

Michelle Melo enfatizou que os níveis de micropartículas no ar ultrapassaram em muito os limites considerados seguros para a saúde, com índices que chegam a ser quase dez vezes superiores ao recomendado.

Ela alertou que, nessas condições, há um aumento significativo no risco de problemas respiratórios e cardiovasculares, especialmente em horários de maior movimentação, como no início e no fim do dia.

“Não podemos ignorar a gravidade da situação. É uma questão de saúde pública”, destacou.

Por Assessoria de Comunicação