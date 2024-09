Deracre retira mais de 600 pneus de dentro do Rio Acre em megaoperação de limpeza

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, iniciou na última quarta-feira (25), uma operação de limpeza que já retirou 600 pneus do Rio Acre.

A ação conta com três caçambas, uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadeira, um barco de apoio e um caminhão prancha, além de uma equipe de dez trabalhadores para remover os resíduos do manancial.

Segundo a presidente do órgão, Sula Ximenes, em alguns casos, foi preciso que os colaboradores da ação mergulhassem nas águas para resgatar os pneus submersos. “O trabalho do Deracre vai continuar para garantir a limpeza e o fluxo das águas do Rio Acre”, destacou.

A iniciativa chamada “Limpa Rio Acre: salvando nossas águas”, busca aproveitar o período de seca para remover mais de 200 toneladas de lixo, e começou no bairro Base, deve estender até até Quarta Ponte, passando por pontos como a Gameleira e o Mercado Elias Mansour.