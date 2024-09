Durante caminhada em campanha, Marcus critica Bocalom: “Melhor pesquisa é o carinho do povo”

Na tarde desta quarta-feira (25), o candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), realizou caminhada no bairro Belo Jardim II, onde foi recebido com carinho pelos moradores, que saíram de suas casas para declarar apoio.

O candidato percorreu várias ruas a pé e pode constatar o abandono da atual gestão do prefeito de Tião Bocalom (PL), com o bairro e a falta de serviços essenciais. “O Belo Jardim está abandonado, as ruas estão quase intrafegáveis. Os moradores relatam que ninguém da Prefeitura anda por aqui”, disse.

Ao final da caminhada, Marcus Alexandre falou sobre o descaso da prefeitura nos últimos quatro anos com a comunidade, apontando para problemas como ruas esburacadas e a falta de manutenção das unidades de saúde, obras realizadas durante suas gestões. “O que nós vimos aqui hoje é o retrato de uma prefeitura que não veio trabalhar, que deixou o povo no buraco. As unidades de saúde que ainda funcionam aqui no Belo Jardim foram construídas por nós, tanto no Belo Jardim I como no II, na Rua da Paz”, afirmou.

Faltando dez dias para as eleições, o emedebista disse acreditar que a verdadeira pesquisa é o carinho e a acolhida que recebe do povo nas ruas.

“Não vamos acreditar nessas pesquisas feitas por telefone. Vamos acreditar no abraço que recebemos nas ruas, no sorriso das crianças, no carinho do povo. Esse é o termômetro real da campanha. Eles estão tentando manipular os números, mas o sentimento que encontramos no bairro é de mudança. E a mudança é 15!”, declarou Marcus, sendo ovacionado pela multidão.

Para Marcus, a vitória no dia 6 de outubro será a resposta da população ao abandono que tem vivenciado nos últimos quatro anos.

“Faltam apenas dez dias para dizermos um basta à incompetência da gestão atual. Um basta ao descaso, ao assédio moral, à falta de comprometimento com a nossa cidade. A mudança está chegando, e ela é 15! É Marcus Alexandre!”, concluiu um animado candidato.

Com o clima de vitória cada vez mais presente nas ruas, Marcus Alexandre segue firme, apostando na força do contato direto com a população e confiante no sentimento de esperança e de mudança das pessoas de Rio Branco.

Confira a galeria: