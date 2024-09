Em debate, Bocalom reforça respeito pelas mulheres: “A mulher tem espaço de destaque na minha gestão”

No debate realizado na TV Gazeta, na noite de sábado, 28, o candidato à reeleição Tião Bocalom (PL-AC) destacou seu compromisso com o respeito e a valorização das mulheres. Ao ser questionado pelo candidato Jenilson Leite (PSB-AC) sobre um episódio envolvendo uma entrevista durante programa de TV, Bocalom afirmou que sempre tratou as mulheres com respeito e que suas respostas foram dadas de forma democrática e respeitosa.

O candidato enfatizou seu carinho com as mulheres, mencionando o cuidado que teve com sua esposa durante anos e o respeito que demonstra pelas mulheres que trabalham com ele. Ele destacou as políticas desenvolvidas em sua gestão para apoiar as mulheres, como a reabertura da Casa Rosa Mulher, que já realizou mais de 6 mil atendimentos às mulheres vítimas de violência nos últimos quatro anos.