Em Senador Guiomard, governo do Acre investe R$ 900 mil e trabalha no asfaltamento da Rua Senador Adalberto Sena

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), concluiu nesta sexta-feira, 27, os serviços de imprimação para a pavimentação asfáltica da Rua Senador Adalberto Sena, em Senador Guiomard. A iniciativa visa melhorar a infraestrutura local, facilitando o acesso e o transporte na região.

Foi realizada a aplicação de revestimento asfáltico ao longo de 600 metros da rua, além da preparação das camadas de sub-base e base, essenciais para a aplicação da massa asfáltica em breve.

Para a presidente do Deracre, Sula Ximenes, essas melhorias refletem o compromisso do governo com o desenvolvimento do estado. “Mais de R$ 900 mil estão sendo investidos pelo governo do Estado. Estamos dedicados a oferecer uma infraestrutura cada vez melhor para todos os acreanos. A conclusão da pavimentação da Rua Senador Adalberto Sena representará um avanço significativo, proporcionando uma via mais segura e confortável. Este é um passo importante para melhorar o tráfego e a qualidade de vida em Senador Guiomard”, destacou.

O Deracre segue acompanhando o progresso dos serviços e mantendo um diálogo constante com a comunidade para garantir que as intervenções atendam às necessidades da população.