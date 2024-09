Empresário acreano emociona com declaração de amor ao celebrar 9 anos de união com o marido

O empresário acreano Saulo Abrahão utilizou suas redes sociais para compartilhar uma declaração de amor ao marido e sócio, Luiz Ferraz. Proprietários da rede Duo+, uma renomada cadeia de salões de beleza em São Paulo, o casal celebrou com emoção seus nove anos de relacionamento.

Em um post no Instagram que rapidamente se tornou um sucesso, amigos e seguidores do Acre inundaram a publicação com curtidas e comentários calorosos. A música “Hallelujah”, de Bon Jovi, ecoou como trilha sonora da celebração, enquanto Saulo refletia sobre a trajetória que construíram juntos.

Na legenda, ele expressou: “Hoje completamos nove anos de uma jornada que começou quando ainda éramos tão jovens. Nove anos de histórias que escrevemos juntos, de lutas e vitórias, de quedas e recomeços, mas, acima de tudo, de amor e parceria.”

Saulo destacou o crescimento mútuo que ele e Luiz experimentaram, tanto como indivíduos quanto como parceiros de negócios. “O que construímos juntos vai muito além de uma empresa; construímos sonhos, superamos desafios, e nos reinventamos tantas vezes. Cada sorriso, cada lágrima, cada aprendizado ao seu lado foi um presente.”

Emocionado, ele elogiou Luiz como seu maior apoio e inspiração, ressaltando a importância do suporte mútuo nos altos e baixos da vida. “Nos momentos bons, você está lá para sorrir comigo; nos momentos difíceis, você está lá para me levantar. E é isso que faz tudo valer a pena.”

Saulo finalizou a declaração com um olhar otimista para o futuro, reafirmando seu amor e gratidão por Luiz. “Te amo, Luiz (@luizferrazd), e sou grato por cada segundo ao seu lado. Que venham mais anos, mais histórias e mais amor!”

Veja a publicação: