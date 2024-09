Eventos, reunião e entrevistas: veja a agenda dos candidatos a Prefeito de Rio Branco

Os candidatos a prefeito de Rio Branco seguem realizando agendas de campanha importantes nesta segunda-feira (2).

O prefeito de Rio Branco e candidato a reeleição pelo PL, Tião Bocalom, começa o dia com uma entrevista na CBN Amazônia, depois segue para um evento de adesão de novos apoiadores, às 8h30. Já às 9h30, acontece a recepção de Michelle Bolsonaro no Aeroporto Internacional de Rio Branco. Ao meio-dia, Bocalom almoça com Michelle e às 16h participa do Grande Comício na Praça do Palácio.

Já Marcus Alexandre, do MDB, tem uma extensa agenda de compromissos. Ele começa o dia participando de inaugurações de Casa 15, no Loteamento Santa Mônica, em dois endereços diferentes. Já às 10h, Marcus faz a gravação do Programa Tribuna Livre, na TV Rio Branco/TV Cultura. Já às 16h, o candidato participa de uma reunião com moradores do Polo Hélio Pimenta, às 18h reunião com moradores do Bairro da Paz. A noite, às 19h, participa de uma reunião com moradores do Bairro Conquista.

Emerson Jarude, do NOVO, começa o dia realizando panfletagem na capital. Às 8h, faz uma visita a trabalhadores de máquinas para comércios. Ao meio-dia, faz outra panfletagem no semáforo. Já às 15h, participa de um programa de TV e finaliza a agenda com panfletagem no semáforo.

O candidato do PSB, Jenilson Leite, às 11h30, o ex-parlamentar participará do programa “Alerta Cidade”, transmitido por uma emissora de televisão local. Às 16h, o candidato se reunirá com colaboradores do Arasuper, localizado no bairro Aviário. Em seguida, às 18h, Jenilson se reunirá com os candidatos a vereadores do PSB na sede do partido. Para encerrar o dia, às 19h30, Jenilson fará uma visita ao Parque de Exposição, com ponto de encontro marcado no estacionamento do Rotary.