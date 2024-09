Expoacre 2024: conheça os mascotes que animam a maior feira de agronegócio do Estado

A Expoacre 2024 não é só sobre agronegócio, tecnologia e inovação — os mascotes também têm roubado a cena e garantido a diversão do público, principalmente das crianças.

Este ano, a maior feira do setor no Acre conta com um time diverso de personagens que representam órgãos e empresas presentes no evento. Confira alguns deles:

Arara da PGE:

Representando a Procuradoria Geral do Estado, a Arara é um símbolo da fauna local e chama atenção pelo jeito animado de interagir com o público.

“Nós temos um projeto de nos aproximarmos da população, para que as pessoas compreendam qual é o nosso papel. Muitas pessoas não sabem o que o procurador do estado faz, qual é o nosso papel, qual é a nossa função, e ter esse mascote faz com que atraia as pessoas”, explica a procuradora-geral do estado, Janete Melo

Capivara do PROCON:

A Capivara do PROCON é a cara da defesa do consumidor. Carismática, ela circula pela feira passando mensagens de conscientização sobre direitos e deveres dos consumidores.

Ainda na Expoacre 2024, uma nova versão do mascote será revelada.

Mascote da Educação Fiscal da Sefaz:

Com um visual simpático e educativo, o mascote da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) é uma figura presente no programa de Educação Fiscal. Ele também será o mascote do programa Nota Premiada da secretaria.

“Ele anda com a lupinha na mão, porque ele tá fiscalizando a todo tempo quem tá emitindo nota e quem não está”, afirma a Sefaz.

O nome do mascote ainda será definido via enquete nas redes sociais.

Dr. Energia da Energisa:

O Dr. Energia é o personagem da Energisa que promove o uso consciente de energia elétrica. Ele está sempre pronto para orientar e conscientizar as pessoas sobre práticas sustentáveis, com muito bom humor.

Bruna Lopes, analista de comunicação da Energisa Acre, explica como o personagem foi desenvolvido e a importância de sua presença na feira.

“A ideia de trazer o Dr. Energia pra Expoacre surgiu ainda no ano passado. A gente precisava de um personagem para falar sobre segurança, principalmente com as crianças. Então amadurecemos essa ideia e personalizamos ele”, explica.

Enbrassolino da Embrassol:

Representando a Embrassol, empresa de energia solar, o Enbrassolino é o mascote que leva a mensagem da sustentabilidade e do uso das energias renováveis.

Mascote da Sesacre:

O personagem da Secretaria de Saúde do Acre é presença em ações educativas, promovendo a saúde e a prevenção de doenças. Na feira, a gota de sangue lembra da importância da doação para a população.

Robô da Sem Fronteiras:

Representando a inovação, o robô da empresa Sem Fronteiras traz o tema da tecnologia e conectividade, mostrando o quanto o setor tecnológico está presente no nosso cotidiano.

Dinossauro do Acre:

Todo mundo tá cansado de responder a pergunta “No Acre tem dinossauro?”, mas desse meme surgiu um dos maiores mascotes do Estado, o Dino do Acre. Ele marcou presença na Expoacre 2024 andando em diversos estandes e interagindo com quem passava por lá.