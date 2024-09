FAFTV adia disputa da 2ª etapa do Campeonato Acreano de Futevôlei

Por causa do atraso na confecção de materiais gráficos e camisas, a Federação Acreana de Futevôlei (FAFTV) confirmou nessa sexta-feira (30), o adiamento da segunda etapa do Campeonato Acreano de Futevôlei. As inscrições também foram prorrogadas.

A competição, que seria disputada entre os dias 5 e 7 de setembro, foi remarcada para os dias 13, 14 e 15 deste mês, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco.

De acordo com a FAFTV, a empresa que faria a confecção do material atrasou a entrega por causa da demanda do período eleitoral.

As inscrições agora vão até o dia 10 de setembro. O prazo anterior encerava neste domingo (1). A taxa custa R$ 120 por dupla. São seis categorias com inscrições abertas: A, B, C, A + B, Master e Misto.