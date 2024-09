Festival Pachamama está de volta e inicia primeira fase em novembro; veja programação

O Festival Pachamama: da Floresta aos Andes, promovido pela produtora Saci Filmes e aprovado na Lei de Incentivo à Cultura (Lei Paulo Gustavo), começa sua primeira fase em 8 de novembro, levando o melhor do cinema latino-americano e amazônico a cinco cidades. Realizado com apoio da Fundação Elias Mansour (FEM), o festival passará por Xapuri, na Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes, seguindo para Brasileia, Cobija (Bolívia), Assis Brasil e encerrando em Puerto Maldonado, no Peru.

Um dos destaques deste ano é a arte criada pelo artista Leo Lage, inspirada no filme clássico “O Sacrifício” de Andrei Tarkovski. A peça traz uma alegoria visual da crise climática, especialmente na Amazônia Brasileira, com imagens apocalípticas de devastação. No entanto, a figura de uma pessoa regando árvores em meio à destruição simboliza a resistência e a ação diante do caos, uma metáfora para a urgência das ações em prol do meio ambiente.

A proposta do festival é destacar a importância da integração entre as nações amazônicas e latinas por meio da cultura, como explicou o cineasta e organizador Sérgio de Carvalho. “Acreditamos muito na potência dessa integração, tanto entre as capitais quanto no interior, conectando o Acre com os países fronteiriços. O festival será realizado em três etapas: a primeira ocorrerá na Resex Chico Mendes, em Xapuri, até Puerto Maldonado. Em seguida, passamos por Brasileia, Cobija e Assis Brasil, e encerramos novamente em Puerto Maldonado. A segunda etapa segue para o Peru, passando por cidades como Cusco e outras regiões amazônicas”, explicou Sérgio.

Com entrada gratuita, o Festival Pachamama exibirá uma curadoria especial de filmes que abordam temas fundamentais como meio ambiente, direitos humanos e a biodiversidade da Amazônia. A iniciativa visa sensibilizar o público sobre a urgência da ação climática por meio da arte e do cinema, com foco na preservação do meio ambiente e na luta pelos direitos dos povos da floresta.

Na última fase, o festival será celebrado com grande entusiasmo na capital acreana, Rio Branco. “Estamos muito felizes, principalmente pela oportunidade de fortalecer a conexão latino-americana e reencontrar nossos parceiros”, declarou Sérgio de Carvalho. O evento promete ser um marco cultural, promovendo debates essenciais sobre os desafios e potencialidades compartilhados pelos países amazônicos.

O Festival Pachamama – Da Floresta aos Andes acontece entre 8 e 12 de outubro em cidades do Brasil, Bolívia e Peru, reafirmando o compromisso com a integração cultural e ambiental na região.

Confira a programação completa:

Festival Pachamama – Da Floresta aos Andes

Еtара 1

– 8 de outubro: Xapuri, Brasil, às 18h

Resex Chico Mendes

Seringal Floresta, Colocação Rio Branco

– 9 outubro: Brasileia, Brasil, às 19h

Quadra Esportiva do Bairro Ferreira Silva

– 10 de outubro: Cobija, Bolívia, às 19h

Parque Urbano Piñata

– 11 de outubro: Assis Brasil, Brasil, às 19h

Praça Central Soldado Marinho

– 12 outubro: Puerto Maldonado, Peru, às 19h