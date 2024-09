Funcionária que sofreu queimaduras graves no Mercado do Bosque recebe alta; veja boletim

Darllyane França, funcionária do Mercado do Bosque que sofreu queimaduras em um princípio de incêndio no último domingo, 21 de julho, recebeu alta médica e agora continuará seu tratamento em casa.

A atendente, que havia sido internada com queimaduras de 1º e 2º grau, estava com 50% do cabelo queimado e lesões em diversas partes do corpo.

A nota oficial divulgada pelo Café da Toinha informa que a funcionária está se recuperando e que a empresa continuará oferecendo suporte a ela e à outra colaboradora afetada pelo incidente.

Abaixo, o comunicado completo do Café da Toinha:

BOLETIM MÉDICO

O Café da Toinha vem a público informar que nossa funcionária Darllyane teve alta e seguirá o tratamento em sua residência.

Seguiremos apoiando de todas as formas possíveis as duas envolvidas e seus familiares! Agradecemos a compreensão e o apoio de todos.

Café da Toinha