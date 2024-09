Gladson e Socorro Neri se únem e vão ao interior do Acre fortalecer candidaturas do PP

O governador Gladson Cameli e a deputada Socorro Neri se uniram nesta sexta-feira (27) para fazer visitas aos municípios de Feijó e Tarauacá, no interior do Acre.

O objetivo é o de fortalecer as candidaturas do Progressistas nos dois municípios – CLáudio Braga em Feijó e Rodrigo Damasceno em Tarauacá.

O governador e a deputada postaram um vídeo nas redes sociais, dentro de um avião, indo de uma cidade para a outra, vestidos com a camisa do 11 – número do PP.

“Estamos juntos aqui com nossa deputada Socorro Neri. Partiu para Feijó”, disse Cameli.

“Vamos seguindo em atividade de campanha, corpo a corpo”, continuou a deputada.

Nas duas cidades, Gladson e Socorro participaram de bandeiraços, caminhadas e visitas com os dois candidatos.