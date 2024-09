Herança real: Príncipe Harry ganha fatia milionária ao completar 40 anos

O príncipe Harry, ex-integrante da realeza britânica, vai receber uma ‘bolada’ como presente de aniversário. Segundo a imprensa internacional, ao completar 40 anos – o que ocorreu no domingo (15) – Harry tornou-se elegível para receber parte dos £ 19 milhões (cerca de R$ 138 milhões) de um fundo fiduciário criado em 1994 por sua bisavó, a rainha-mãe Elizabeth, para os bisnetos.

De acordo com jornais britânicos, Harry e seu irmão William – o primeiro na linha de sucesso ao trono britânico – receberam a quantia reservada a eles pela rainha-mãe em duas ocasiões: £ 6 milhões (cerca de R$ 43 milhões) quando completaram 21 anos e £ 8 milhões (R$ 58 milhões) aos 40.

O duque de Sussex e a esposa, a ex-atriz norte-americana Meghan Markle, deixaram os “cargos” de membros sêniores da realeza britânica em 2020. Atualmente, moram no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, com os dois filhos. Estima-se que o casal tenha recebido, recentemente, cerca de £ 81 milhões (R$ 590 milhões) por contrato com a Netflix, outros £ 25 milhões (R$ 182 milhões) por um acordo com o Spotify e mais £ 22 milhões (R$ 160 milhões) com o livro de memórias de Harry.