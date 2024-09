Homem é morto com facada no peito enquanto vendia churrasquinho com a esposa

O trabalhador Alan Gama foi morto com um golpe de punhal na altura do peito, na noite deste domingo (1º), na Avenida Santos Dumont, no bairro Vila Vitória, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Alan estava vendendo churrasquinho na companhia da esposa em uma calçada nas proximidades da praça em frente à sede da Polícia Federal em Epitaciolândia, quando se desentendeu com um homem identificado como Romildo Alves.

Durante a discussão, com os ânimos exaltados, Romildo, de posse de um punhal, desferiu um golpe no peito da vítima, que foi socorrida primeiramente por militares do Corpo de Bombeiros. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas Alan não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido por agentes de necropsia e levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML) na região do Alto Acre, onde foram realizados os exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações e características do acusado, realizaram patrulhamento na região e conseguiram encontrar Romildo em um bairro próximo ao local do crime. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde o caso foi registrado