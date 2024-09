Homem é preso com cinco medidas protetivas diferentes

Um rapaz de 27 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (13/9). Ele é acusado de violência contra mulher. O homem invadiu a casa da ex-companheira e foi detido pelos policiais militares do 9º Batalhão. Contra ele, havia cinco medidas protetivas em vigor, referentes a cinco mulheres diferentes.

O caso ocorreu no conjunto B da Quadra 9 do Setor Sul do Gama. A vítima, de 25 anos, acionou a polícia, que entrou no imóvel e prendeu o homem. Os envolvidos foram conduzidos à 20ª DP para registrar a ocorrência.

Na delegacia, foi verificado que o homem já havia sido detido em três ocasiões anteriores por violência contra a mulher, todas ocorridas em menos de duas semanas. Além disso, foram confirmadas cinco medidas protetivas contra ele.