Homem é preso por violência doméstica, cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da atuação do 3º Batalhão (3º BPM), realizou a prisão de um indivíduo por violência doméstica, cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo, no bairro Eldorado, na noite desta quarta-feira, 19.

A equipe policial recebeu uma denúncia de que uma mulher estaria sendo vítima de violência doméstica. Ao chegar no endereço repassado, a guarnição conversou com a suposta vítima, que informou sofrer ameaças constantes por parte de seu marido, além de ser mantida em cárcere privado.

O suposto autor estava na residência e autorizou a entrada da guarnição no local. Durante averiguação, os militares encontraram uma arma de fogo calibre .32 e 10 cartuchos. Diante dos fatos, os policiais conduziram ambos à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), para as providências cabíveis.