Jarude recebe R$ 150 mil do NOVO para campanha; Jenilson apenas R$ 14 mil em doações

O deputado estadual e candidato a prefeito de Rio Branco, Emerson Jarude, já recebeu R$ 150 mil para gastos com a campanha deste ano. O valor foi destinado pelo partido dele, o NOVO. Os dados estão disponíveis no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Disputando o cargo em uma chapa puro-sangue do NOVO, Jarude chegou a dizer que iria abrir mão dos recursos do Fundo Eleitoral se os demais candidatos também abrissem.

Ele também recebeu R$ 10 mil do empresário Lucas Profeta, amigo pessoal de Jarude.

Já o candidato do PSB, Jenilson Leite, que também disputa o cargo em uma chapa puro-sangue, declarou ter recebido apenas R$ 14 mil.

Desse valor, R$ 10 mil foram enviados pelo juiz aposentado Edinaldo Muniz, que também é candidato a vereador na capital. O restante, R$ 4 mil, são de doações feitas pelo próprio Jenilson, que é médico infectologista.