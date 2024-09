Jorge Viana diz que recebeu pedido de Lula para ser candidato ao Senado: “Não fujo da luta”

O ex-senador e atual presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, foi um dos entrevistados na transmissão da Expoacre 2024 do ContilNet, neste sábado (31).

Na entrevista, Jorge confirmou que o presidente Lula lhe pediu para ser candidato ao Senado Federal nas eleições estaduais de 2026. Ele lembrou que a disputa por uma das duas vagas do senado será uma das mais acirradas do pleito.

“O presidente Lula falou comigo sobre isso. Ele disse – ‘Oh vai se preparando, porque nós vamos precisar que uma pessoa com a tua vivência e experiência possa estar no Senado para ajudar o teu estado e o Brasil. Se isso for ajudar o Acre e o país, eu vou estar 100% disponível”, disse o senador.