Limpeza do leito do Rio Acre é uma estratégia para minimizar impactos das enchentes, diz secretário

Nesta semana, a Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Estado iniciaram a operação de limpeza do Rio Acre, que pretende retirar mais de 200 toneladas de lixo dar margens e do leito do manancial na capital.

A ação começou no Bairro da Base e se estenderá até a Quarta Ponte, passando pela Gameleira e Mercado Elias Mansour. Segundo a Agência de Notícias, o mutirão envolve a coleta de garrafas PET, balseiros, madeiras e outros materiais como pneus, entulhos e outros. A operação deve durar 15 dias.

Ao ContilNet, o secretário Welington Divino destacou que a operação é uma estratégia para diminuir os impactos das enchentes do Rio Acre na capital. Nos últimos dois anos, Rio Branco enfrentou enchentes recordes e já se prepara para os próximos anos.

“Essa ação é crucial não apenas para a desobstrução das águas e preservação da biodiversidade local, mas também para minimizar os impactos das enchentes, que afetam diretamente as áreas urbanas e ribeirinhas da capital”, disse.

A mesma medida foi tomada no ano passado em relação ao Igarapé São Francisco, um dos principais de Rio Branco. A Prefeitura realizou uma megaoperação no Velho Chico e conseguiu mitigar os impactos de uma possível enxurrada e transbordamento.

Por conta dessa operação, apesar do Rio Acre ter registrada a 2ª maior enchente da história, o Igarapé São Francisco não transbordou e nem causou transtorno aos moradores dos mais de 10 bairros banhados por ele, diferente do que aconteceu nas enchentes de 2023.

No ano passado, a operação, que durou 45 dias, conseguiu recolher 150 toneladas de lixo. Para 2024, a Prefeitura voltou a realizar a operação de limpeza do igarapé.

Diariamente, juntando equipes da Secretaria de Cuidados com a Cidade e de Meio Ambiente, cerca de 30 pessoas estarão em campo realizando a limpeza na margem e leito do Igarapé, por 9 km de extensão.

Veja o vídeo: