Luz para Todos: Energisa anuncia novos pontos de ampliação do Programa para o Acre

Antônio Matos, representante da Energisa, e Elisangela Souza, coordenadora de universalização destacaram as ações da empresa para melhorar a eficiência energética e promover o consumo consciente de energia elétrica no estado. A fala aconteceu no estande da empresa, nesta terça-feira (03), na Expoacre 2024.

Além dos investimentos em infraestrutura e universalização, a Energisa tem se concentrado em projetos que visam racionalizar o uso de energia, tanto em residências quanto em instituições públicas. Além da segurança da população no geral.

“A eficiência energética é um tema que a Energisa sempre trabalha, e trouxemos para o nosso estande demonstrações práticas, como a comparação entre lâmpadas que consomem mais e menos energia, e iniciativas de substituição de lâmpadas e geladeiras que consomem muita energia por opções mais eficientes”, explicou Matos.

Segundo Elisângela, a energia vai muito além de iluminar casas; trata-se de um impulso para a saúde, segurança alimentar e qualidade de vida das famílias que vivem nas áreas mais isoladas.

“Em nome da comunidade que nunca teve acesso, estamos falando de poder armazenar um medicamento na geladeira, de não precisar mais salgar a carne para conservá-la. Estamos falando de saúde também. Poder guardar alimentos por alguns dias sem ter que sair para caçar diariamente é uma mudança significativa”, disse Elisângela.

Entre as atrações no estande, estão os projetos de eficiência energética que a Energisa desenvolve em parceria com a sociedade.

“Nosso objetivo é que esses locais funcionem de forma mais eficiente, garantindo um uso mais racional da energia e oferecendo um ambiente melhor tanto para pacientes quanto para a comunidade atendida”, afirma Matos.

Luz para Todos

Elisângela destacou ainda os desafios logísticos e climáticos enfrentados pela equipe da Energisa para alcançar essas comunidades.

“Nosso clima é extremo. No início do ano, as cheias me impedem de fazer o atendimento pelos ramais com a rede convencional. Durante as enchentes, a comunidade se afasta e não conseguimos atendê-los nem pelo sistema solar. No período seco, conseguimos manter os ramais, mas o sistema solar sofre com as condições”, explicou.

Desde que a Energisa assumiu a concessão no Acre, mais de 10 mil famílias foram atendidas pela rede convencional e 7 mil famílias pelos sistemas solares, um número que continua crescendo.

Elisângela também detalhou o processo de inclusão das famílias no programa Luz para Todos, uma iniciativa do Governo Federal.

Até o momento, a Energisa já mapeou mais de 17 mil moradores na floresta, mas Elisângela enfatiza que sempre há novos desafios.

“Energia não é só luz; é inclusão social, é desenvolvimento. Nossa missão é fazer com que todos sejam atendidos”, concluiu.

Veja fotos:

