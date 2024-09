Marcus alerta TRE sobre denúncias de suposta operação de compra de votos em Rio Branco

O candidato da coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), usou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, para alertar os órgãos de controle, em especial o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), sobre supostas denúncias envolvendo compra de votos na capital nos dias que antecede as eleições.

Segundo o candidato, há indícios de que, nesta reta final de campanha, pode haver o uso ilegal da máquina pública em práticas de compra de votos. Ele pediu maior atenção dos órgãos competentes. “Olha, reta final, última semana para nossa vitória. Quero dizer para você que nos acompanhou até agora, eles vão tentar desvirtuar a vontade da população de mudança com o uso do dinheiro e da máquina pública, mas nós não vamos permitir. Esta campanha é movida pelo coração, pelo sentimento de mudança que podemos proporcionar para Rio Branco. Então, peço atenção redobrada dos órgãos de controle, do TRE e de quem organiza essa eleição”, alertou Marcus Alexandre.

O candidato ressaltou ainda que é crucial que os eleitores tomem suas decisões de forma livre nas eleições municipais que ocorrem no próximo domingo, demonstrando confiança em um resultado positivo. “Agora é o momento de deixar o eleitor tomar sua decisão, e estou pronto para trabalhar. Uma semana de vitória para nós”, afirmou.