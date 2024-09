Novo iOS 18 da Apple já está no ar. Entenda as novas funções do iPhone

O novo sistema operacional vem com visual repaginado para os aplicativos, além de mais opções de segurança e acessibilidade. Todas as funções da nova versão do iOS 18 estarão disponíveis a partir do iPhone XS. Assim, as versões 11, 12, 13, 14 e 15 também terão acesso à nova versão gratuita.

Semana passada, a Apple anunciou o lançamento do iPhone 16 , que também contará com o novo iOS 18. No Brasil, a pré-venda começa dia 24 de setembro , com as vendas tendo início no dia 27 deste mês.

O iOS 18 também conta com o Apple Intelligence, que oferece recursos de inteligência artificial. Porém, as funções só estarão disponíveis em inglês a partir do próximo inglês e no idioma em inglês.

Veja as principais novidades do iOS 18:

Movimento dos Olhos: O iOS 18 conta com o recurso Eye Tracking, que permite navegar pelo iPhone apenas com os olhos. Para isso, basta habilitar em “Acessibilidade”.

Apple libera versão beta do novo iOS no Brasil com novas funções de segurança — Foto: Divulgação

Bloqueio de App: Há ainda mais recursos de segurança. Agora, os usuários podem bloquear e ocultar apps. Para isso, basta movê-los para uma pasta bloqueada. Assim, notificações e conteúdos não aparecem para outros usuários.

Apple libera versão beta do novo iOS no Brasil com novo visual para os aplicativos — Foto: Divulgação

Visual dos Aplicativos: O iOS 18 traz um novo visual ao iPhone. Agora, o usuário pode posicionar os aplicativos em qualquer lugar da tela, combinando com as fotos. É possível ainda alterar a cor e o tamanho dos ícones. O mesmo pode ser feito com os aplicativos na central de controle e na tela bloqueada.

Apple libera versão beta do novo iOS no Brasil com novas funções no painel de controle — Foto: Divulgação

Tela bloqueada: Agora, é possível trocar os aplicativos que aparecem na parte inferior da tela, até então restrita à lanterna e câmera. É possível desligar o iPhone através de um ícone na parte superior da tela.

Fotos: O aplicativo Fotos também está de cara nova. As coleções podem ser fixadas para que as imagens favoritas fiquem em destaque. As fotos são automaticamente agrupadas por temas, como viagens e pessoas. Além disso, é possível apagar objetos das imagens na edição.

Apple libera versão beta do novo iOS no Brasil com novas funções como transferir dinheiro — Foto: Divulgação

Transferência de dinheiro: O novo sistema operacional traz o “Tap to Cash”, que permite enviar e receber dinheiro apenas aproximando dois aparelhos iPhone, sem precisar compartilhar números de telefone.

Share Play: Permite controlar de forma remota o iPhone através do Facetime. Para isso, basta habilitar a função do “Share Play” e dar o “ok” para o outro usuário acessar o aparelho.

Espelhamento: Há maior conexão entre o iPhone e o Mac. Com isso, basta abrir o aplicativo “iPhone Mirroring” (no dock do Mac) e usar o iPhone mesmo com a tela bloqueada. Assim, é possível abrir aplicativos e escrever no iPhone a partir do Mac. Para isso, o Mac precisa estar atualizado também com a versão beta do sistema operacional.

E-mails: Na caixa de entrada, será possível ver um resumo dos e-mails mesmo sem abrir a mensagem. Quando há uma longa troca de mensagens, basta um toque para ver os detalhes mais relevantes. Há ainda a divisão em novas categorias, como mensagens pessoais, notificações em redes sociais, recibos e transações, além de ofertas.

Busca na Internet: No Safari, com o aprendizado de máquina, será destacado um resumo de um artigo exibido na página, a localização de um restaurante ou hotel pesquisado, além de ouvir uma faixa de um artista sem sair da notícia sobre o álbum ou a música.

No app Carteira, os ingressos terão informações relacionadas ao evento no novo iOS 18 do iPhone — Foto: Divulgação

Informações: No app Carteira, os ingressos terão informações relacionadas ao evento, como detalhes do estádio ou arena de um show e playlists recomendadas do artista.

Sim e Não: Quem usa os AirPods Pro pode mover a cabeça para cima e para baixo para responder “sim” ou “não” às mensagens da Siri.

Vibração inclusiva: Há o Music Haptics, que gera vibrações para as pessoas surdas ou com perda auditiva “sentirem” a música. A interação varia conforme o áudio da música.