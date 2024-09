Ofensas e humilhações: equipe denuncia Geraldo Luís por assédio moral

Mas as humilhações não estariam restritas apenas a equipe técnica e produção. De acordo com fontes, Geraldo Luís também age de maneira respeitosa com o diretor do Ultra Show, Walter Scaramuzzi, e com o Robson, que entrou no lugar de Marlene Mattos.

E não para por aí. Nem mesmo a assessora da diretora artística, que é filha de Amilcare Dallevo Jr., presidente da RedeTV! tem passado ilesa pelos maus-tratos do apresentador.

Ainda segundo fontes, nos corredores o que corre é que a RedeTV! não deve renovar o contrato com Geraldo Luís. O contrato, de acordo com as informações, vence dia 8 de setembro.

Procurada pela coluna Fábia Oliveira, a assessoria da RedeTV! informou que “não há denúncias registradas junto ao departamento de Recursos Humanos”. Sobre o contrato, a emissora disse que “não comenta informações de contratos”.

Vale lembrar que essa não é a primeira polêmica envolvendo Geraldo Luís na RedeTV!. Há alguns meses, Aline Alves, ex-assistente do apresentador, contou ter sido demitida após recusar assédios do jornalista nos bastidores do programa Ultra Show.

Além disso, Marlene Mattos, diretora do Geral do Povo, foi desligada da TV depois de um escândalo de jabá revelado por esta coluna.