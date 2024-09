Pai atropela e mata a própria filha bebê em garagem

Uma bebê morreu atropelada na garagem do prédio onde morava em Indaial, Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar, o pai da menina fazia uma manobra com o carro quando acabou atingido a filha.

Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e até o helicóptero Arcanjo-03 chegaram a ser mobilizados para o resgate à pequena, mas ela não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu em Indaial, Santa Catarina.

O acidente aconteceu pouco antes das 18h, na sexta-feira (6/9), no Centro de Indaial. Conforme os socorristas, a menina de um ano e oito meses foi encontrada inconsciente e com traumatismo craniano.

Moradores contaram que a pequena teria saído correndo em direção ao carro quando acabou atropelada. O velório será a partir das 14h deste sábado (7/9), na Capela Mortuária de Indaial.

O sepultamento será no domingo (8), às 9h, no cemitério municipal da cidade.