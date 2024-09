Pai é preso suspeito de estuprar e abusar das filhas e sobrinha; uma delas tem 7 anos

Nesta terça-feira (17), a Polícia Civil do Acre prendeu um homem de 32 anos, suspeito de estuprar a própria filha, de apenas 7 anos de idade.

Segundo as investigações, a criança morava com o pai, onde os abusos ocorriam de forma contínua.

A vítima detalhou situações de abuso, o que levou à imediata prisão preventiva pela Polícia Civil.

O acusado já estava sob investigação por crimes semelhantes envolvendo outras menores da família, incluindo outra filha e uma sobrinha, que também teriam sido abusadas quando estavam em sua residência.

A delegada Carla Fabíola, titular da DECAV, solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi expedida pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco. Com o mandado em mãos, a equipe de investigação da DECAV localizou e prendeu F.A.M. no bairro Triângulo. Ele foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da justiça.