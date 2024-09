Parceria entre Sicredi e sistema OCB/AC fortalece a cultura do cooperativismo na EXPOACRE 2024

Durante EXPOACRE 2024, o Sicredi, em parceria com o sistema OCB/AC, estão reafirmando seu compromisso com o fortalecimento do cooperativismo no Acre. A maior e mais importante feira, que atrai milhares de visitantes, serve como um palco vital para a promoção da cultura cooperativista, destacando sua importância para o desenvolvimento econômico e social da região.

No domingo 01 de setembro de 2024 o presidente do sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha, em visita a feira ressaltou a importância do cooperativismo para a população. Segundo Valdemiro, “o cooperativismo funciona como um instrumento de organização econômica, permitindo que as pessoas, especialmente aquelas que não poderiam alcançar certos objetivos de maneira isolada, possam empreender e prosperar de forma coletiva” Ele também ressaltou que o cooperativismo de crédito, como é o caso do Sicredi, oferece acesso ao crédito de forma simplificada e com condições adequadas, essencial para o crescimento de empreendimentos locais.

Uelligton Júlio, Gerente Regional de Desenvolvimento do Sicredi, reforça a visão cooperativa ao destacar que “estar presente na EXPOACRE 2024, em parceria com o sistema OCB/AC, é uma oportunidade única de reafirmar o compromisso com o desenvolvimento sustentável das comunidades acreanas. “Acreditamos que o cooperativismo é uma força transformadora, capaz de gerar oportunidades e promover a inclusão social, especialmente na nossa região onde os serviços e a educação financeira ainda são de certa forma limitada. Estamos aqui para mostrar que, juntos, podemos construir um futuro mais próspero e solidário.”

Valdemiro destacou ainda, o papel do cooperativismo na promoção de ações culturais, educacionais e sociais. “O cooperativismo se preocupa com a comunidade, leva cultura, lazer, e promove a educação tanto no meio urbano quanto no rural. Ele ajuda a desenvolver as comunidades em todos os seus aspectos – econômico, social, ambiental, cultural e educacional,” afirmou.

O Sicredi, em colaboração com sistema OCB/AC, tem desempenhado um papel crucial na promoção dessa cultura cooperativista. Juntas, essas entidades têm se dedicado a fortalecer o cooperativismo, promovendo iniciativas que visam não apenas o desenvolvimento econômico, mas também a inclusão social e a sustentabilidade. Durante a EXPOACRE 2024, os visitantes estão conhecendo de perto os benefícios do cooperativismo financeiro, através de um estande interativos, com consultores especializados e atividades voltadas para a comunidade.

