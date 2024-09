Preço médio do etanol cai e combustível continua mais vantajoso no Acre, diz agência nacional

O preço médio do etanol hidratado caiu em 19 estados, sendo o Acre um deles, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No levantamento de preços entre 15 e 21 de setembro, o litro do preço médio do etanol estava R$ 4,92, já na última semana pesquisada, entre 22 e 28 de setembro, o preço do etanol foi de R$ 4,80, aparecendo com uma redução de 12 centavos.

Além disso, o etanol continuou mais competitivo em relação à gasolina no Acre, sendo 67,46% mais vantajoso abastecer com etanol.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.

O etanol era mais competitivo em relação à gasolina nos seguintes estados, além do Acre, Goiás (68,28%), Mato Grosso (59,80%), Mato Grosso do Sul (64,69%), Minas Gerais (68,57%), Paraná (68,60%) e São Paulo (65,03%), além do Distrito Federal (68,90%).

No restante dos Estados, continua mais vantajoso abastecer o carro com gasolina.