Quem é o médico acreano que lidera produção do genérico do Ozempic e gera 300 empregos em SP

O médico e empresário acreano Stanley Bittar tem sido uma figura proeminente na transformação dos setores de saúde, beleza e bem-estar no Brasil e no mundo. Com mais de 20 anos de experiência em cirurgia plástica e medicina estética, Bittar conquistou reconhecimento internacional, especialmente no campo de transplantes capilares, onde democratizou o acesso a esses tratamentos. Ele é CEO da Stanley’s Holding, que reúne mais de 80 empresas em setores diversos como saúde, tecnologia, educação e investimentos.

Agora, à frente da Nexus Pharmaceutica, uma nova indústria farmacêutica situada no Parque Tecnológico de Sorocaba, São Paulo, Bittar busca revolucionar também o mercado de medicamentos. A Nexus produzirá mais de 250 remédios, incluindo o aguardado genérico do Ozempic, utilizado para tratar diabetes tipo 2. A expectativa é de que o preço desse tratamento seja reduzido em até 40%, ampliando o acesso a milhões de brasileiros.

Com inauguração prevista para 2025 e um investimento de R$ 60 milhões, a Nexus promete gerar 300 empregos diretos e indiretos, além de contribuir significativamente para o crescimento econômico de Sorocaba. “Estamos comprometidos em transformar o que hoje é caro em algo acessível a todos”, afirma Bittar, reiterando seu compromisso com a democratização da saúde.

Leia mais: Médico acreano Stanley Bittar lidera produção de genérico do Ozempic em nova farmacêutica de SP

Além da produção farmacêutica, Bittar anunciou a criação do primeiro Laboratório de Genética Médica da Stanley’s no Brasil, que também será instalado no Parque Tecnológico de Sorocaba. Para ele, esse é um passo importante para a integração da saúde com a inovação tecnológica. “Vamos colaborar com as faculdades locais e capacitar profissionais para atuar nesse novo cenário”, disse em entrevista a coluna Douglas Richer.

Conhecido por seu espírito empreendedor, Stanley Bittar continua a expandir sua atuação em diversas áreas, sempre com o foco na acessibilidade e no bem-estar. Sua visão abrangente tem impacto não apenas no setor privado, mas também no Sistema Único de Saúde (SUS), onde parte da produção da Nexus será direcionada.

Veja a coletiva do lançamento dos novos medicamentos: