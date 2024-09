Na história da música brasileira, a união de gêneros musicais é uma constante e gera sucessos que misturam estilos e mostram que a distância entre eles pode ser encurtada.

Em seu álbum lançado nesta quinta-feira (17), “Escândalo Íntimo (Deluxe)”, Luísa Sonza deu dois exemplos de feats entre o pop e o sertanejo com as faixas “Onde É Que Deu Errado?”, com Simone Mendes, e “Pior Versão de Mim”, com a dupla Jorge & Mateus.

Relembre outras parcerias entre o pop e o sertanejo

Luísa Sonza e Simone Mendes – “Onde É Que Deu Errado?”

Luísa Sonza e Jorge & Mateus – “Pior Versão de Mim”

Jão e Gustavo Mioto – “Mal”

Ana Castela e Ludmilla – “Dia de Fluxo”

Matheus & Kauan e Anitta – “Ao Vivo e a Cores”

Ana Castela e Pedro Sampaio – “Carinha de Bebê”

Anavitória e Jorge & Mateus – “Geleira do Tempo”