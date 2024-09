Salário caiu: Me Leva Pro Pagode sorteia um salário mínimo neste sábado; veja detalhes

A festa Me Leva Pro Pagode, além de toda a diversão e animação das bandas que animam o público, vai sortear 1 salário mínimo para fechar o mês. Neste sábado, a partir das 16h, o Bar da Piscina AABB vai ser o ponto de encontro de samba e, desta vez, da sorte.

O Salário Caiu é o tema deste sábado, que conta com as atrações Gugu do Cavaco, Julinho Marinheiro, Hugo Brown, Paulo Heverton & Banda, Robert Richard e Samba Groove.

A organização garante que o pagode vai ser inesquecível. “Você ainda pode sair com o bolso cheio!”, disse.

Confira: