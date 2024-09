Samu do Asfalto: projeto já beneficiou centenas de pessoas e pode revolucionar a infraestrutura

A falta de resolutividade quanto aos buracos nas ruas de Rio Branco sempre foi um problema recorrente. Foi diante dessa indignação que Neto Fernandes, candidato a vereador e idealizador do Samu do Asfalto, deu início a um projeto que já beneficiou centenas de moradores da capital. Seu objetivo agora é que o projeto seja integrado ao plano de governo municipal, transformando-o em uma medida oficial.

“Nosso principal objetivo é melhorar a qualidade de vida da população por meio de uma infraestrutura de vias mais seguras e acessíveis”, explica Neto Fernandes. O Samu do Asfalto utiliza uma tecnologia de asfalto frio ensacado, que permite tapar buracos sem a necessidade de fechar ruas e avenidas, oferecendo uma solução limpa, rápida e sem barulho. “Com as ruas mais seguras, evitamos acidentes e prejuízos financeiros com danos a veículos, além de melhorar o acesso de ambulâncias e policiais em situações de emergência”, acrescenta.

A inovação não para por aí. O projeto também inclui a acessibilidade dos ramais, garantindo que produtores rurais possam escoar suas produções durante todo o ano, sem interrupções causadas por más condições nas vias. “A infraestrutura adequada é fundamental para o desenvolvimento econômico, especialmente para o setor agrícola, e nosso projeto visa exatamente isso: acessibilidade o ano inteiro”, pontua.

Até o momento, a maior dificuldade enfrentada é a falta de estrutura e de equipe, algo que Neto Fernandes acredita que seria facilmente resolvido com a integração do Samu do Asfalto ao poder público municipal. “Com mais recursos, poderíamos formar equipes simultâneas em todas as regiões da cidade, resolvendo o problema de forma eficiente e beneficiando um número muito maior de pessoas”, defende ele.

Ao ser questionado sobre os benefícios de longo prazo do projeto, Neto Fernandes destaca a diminuição dos acidentes causados por buracos, a redução de prejuízos com reparos de veículos e a maior facilidade de acesso para as forças de segurança e saúde em todas as áreas da cidade.

“O Samu do Asfalto não pode parar. Enquanto houver problemas de infraestrutura em Rio Branco, estaremos atuando. O cidadão merece uma cidade e vias mais dignas”, conclui Neto Fernandes, reafirmando seu compromisso em transformar o projeto em lei caso seja eleito vereador.