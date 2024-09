São Paulo x Corinthians: onde assistir, palpites e escalações

Neste domingo, 29 de setembro, acontece um dos maiores clássicos nacionais. O São Paulo enfrenta o Corinthians às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O MorumBIS, casa do Tricolor Paulista, sediará show do cantor Bruno Mars, por isso pela primeira vez na história o Majestoso será disputado em Brasília. Confira no artigo da Trivela onde assistir ao confronto ao vivo.

São Paulo x Corinthians odds – Quem está pagando mais?

Confira agora como estão as odds em variadas casas de apostas para o jogo entre São Paulo e Corinthians e saiba qual é o time favorito.

Onde assistir ao jogo entre São Paulo x Corinthians?

Globo: canal de TV aberta disponível em todo território nacional;

Premiere: serviço de pay-per-view do Grupo Globo que transmite partidas nacionais de clubes brasileiros. Pode ser acessado via website, aplicativo próprio para Android e IOS e pelas operadoras de TV.

A partida entre São Paulo e Corinthians pela 28ª rodada do Brasileirão terá transmissão ao vivo para parte do Brasil na Globo, pela TV aberta e para todo país pelo Premiere, sistema pay-per-view do Grupo Globo.

São Paulo precisa reagir

Em sua partida mais recente, o Tricolor Paulista foi eliminado da Libertadores ao perder para o Botafogo por 5 a 4 nos pênaltis. Com a eliminação, o São Paulo deu adeus ao sonho do tetracampeonato da Copa Libertadores. Agora, o Tricolor possui apenas uma chance remota de título, o Campeonato Brasileiro.

A equipe paulista ocupa a 5ª colocação com 44 pontos conquistados, 12 pontos abaixo do atual líder Botafogo. Em 27 rodadas disputadas, o Tricolor acumula 13 vitórias, 9 derrotas e 5 empates.

Corinthians vem em crescente

Após um início de ano desesperador, o torcedor alvinegro respira com um certo alívio. Mesmo na temida zona de rebaixamento, com a chegada de reforços cruciais, o Corinthians apresentou melhoras significativas e demonstra crescimento dentro das quatro linhas.

Em sua última partida, o Corinthians venceu o Fortaleza por 3 a 0 na Neo Química Arena, e avançou para a semifinal da Sul-Americana, onde enfrentará o Racing. Além disso, o Timão também segue vivo na Copa do Brasil, onde enfrentará o Flamengo na semifinal.

Por jogar em campo neutro, o Corinthians é considerado favorito no confronto com o São Paulo pela 28ª rodada do Brasileirão. Isso porque, o Alvinegro vive ótima fase e enfrenta o São Paulo, que vive período de instabilidade, recém eliminado da Libertadores e sem vencer há 3 partidas. Apesar de se tratar de um clássico, o palpite para haver mais de 2 gols, é indicado.

Por fim, o palpite para que Ángel Romero marque ao menos uma vez, em qualquer momento da partida é recomendado. Em 46 partidas disputadas, Romero acumula 14 gols e 4 assistências. Além disso, o Ángel Romero já marcou hat-trick nos gramados do Mané Garrincha, contra o Vasco em 2018.

Estatísticas de São Paulo x Corinthians

O Tricolor Paulista vem de uma eliminação na Libertadores;

O Corinthians, por sua vez, avançou à semifinal da Sul-Americana;

No retrospecto geral entre as equipes são 315 jogos oficiais, com 113 vitórias do Corinthians, 105 empates e 97 vitórias do São Paulo;

A partida será no Mané Garrincha, em Brasília;

O Corinthians busca a primeira vitória em clássicos no ano.

Escalações de São Paulo x Corinthians

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Fagner, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Garro; Yuri Alberto (Memphis Depay) e Ángel Romero. Técnico: Ramón Díaz.