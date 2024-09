Setembro Amarelo: número de suicídios no Acre teve aumento de mais de 40% em um ano

O Acre registrou 725 mortes por suicídio, conforme dados do Boletim Epidemiológic da Vigilância da Violência Autoprovocada/Suicídios (SIM e SINAN), entre 2013 e 2023. Foram 117 óbitos, em 2023, um aumento de 44% em relação ao ano anterior.

Os municípios com maior número de óbitos foram Rio Branco (331), Cruzeiro do Sul (76) e Tarauacá (39). Os dados revelam que 76,6% das mortes foram de homens e 23,3% de mulheres. A faixa etária mais afetada foi a de jovens entre 15 a 24 anos (28,7%), seguida pela de 25 a 34 anos (28,0%).

Estatísticas

Além dos óbitos, o período também registrou 6.223 casos de violência autoprovocada, com um aumento constante nas notificações desde 2013, exceto por uma redução em 2020 durante a pandemia de covid-19.

Em 2023, foram registrados 1.078 casos. Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasiléia lideram as notificações de violência autoprovocada, com 69,5%, 8,5% e 7,3%, respectivamente.

A maioria dos atos de violência ocorreu em residências (88,6%), seguidos por via pública (4,5%) e outros locais, como escolas e bares. O envenenamento foi o principal meio utilizado (57,4%), seguido por objetos perfurocortantes (17,7%), enforcamento (10,0%) e espancamento (8,5%).

Como prevenir

Segundo o levantamento, fatores como o uso de métodos mais letais por homens, menor busca por ajuda e o estigma da expressão emocional agravam o problema com ênfase no apoio social.

Eles também discutem como acesso a cuidados de saúde mental e promoção de estilos de vida saudáveis são essenciais para a redução deste quadro.