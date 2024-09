“Vamos criar a Secretaria da Mulher” anuncia Jéssica Sales durante Encontro das Mulheres que emocionou público

A candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales (MDB), teve sua campanha marcada nesta sexta-feira (13) por uma grande adesão de mulheres à sua candidatura, durante o “Encontro das Mulheres”, realizado no auditório do Centro Diocesano, e que reuniu centenas de pessoas.

Como o tema “Minha Vida, Minha História”, o encontrou selou o apoio delas à Jéssica, ocasião em que a candidata anunciou que “vamos criar a Secretaria da Mulher, onde as políticas públicas voltadas às mulheres vão ser prioridade, com orçamento próprio, autonomia, e a garantia de que toda cidadã cruzeirense vai ser tratada com respeito e dignidade daqui pra frente”, declarou Jéssica.

Além da criação da Secretaria da Mulher, a candidata já havia anunciado em seu programa eleitoral de rádio e TV a criação de um Centro de Atendimento em Saúde Feminina, proposta que foi amplamente aceita junto ao eleitorado do município.

Um dos momentos mais emocionantes do “Encontro das Mulheres” desta sexta-feira foi a exibição de um vídeo retratando a história de vida de Jéssica Sales, mostrando sua trajetória desde a infância, passando pela adolescência, até os desafios da vida adulta, quando venceu sua maior batalha pessoal, que foi a cura do câncer.

“Ela é uma vitoriosa, guerreira, competente em tudo o que faz, e vai governar com amor e dedicação, eu não tenho dúvidas que ela vai ser a melhor prefeita que Cruzeiro do Sul já teve”, disse, emocionada, uma das eleitoras ao assistir o vídeo.

O evento superou as expectativas de público dos organizadores, e o auditório do Centro Diocesano se tornou pequeno para quantidade de mulheres que compareceram, sendo necessário abrir as portas para que o público do lado de fora também pudesse acompanhar.

Jéssica Sales falou ainda de propostas de seu plano de governo para diversas áreas da gestão, e recebeu um documento elaborado por mulheres, com novas sugestões para serem implementadas no âmbito do município, caso seja eleita.

“A presença de tantas mulheres, esse carinho, essas lágrimas de emoção, simbolizam a esperança de todos por uma mudança que está próxima de acontecer. Eu saio daqui com o coração leve, e com a certeza de que estamos no caminho certo, no caminho da mudança que Cruzeiro do Sul tanto quer”, finalizou Jéssica.