Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (19/9), após assassinar sua companheira com uma espada ninja e tentar fazer o mesmo com uma ex-namorada. O caso aconteceu no município de Edéia, no sul de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), o homem efetuou diversos golpes contra a atual namorada com uma espécie de espada artesanal. A motivação do crime bárbaro foi uma discussão por ciúmes.