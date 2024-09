VÍDEO: incêndio destrói 12 propriedades na divisa com o Acre e moradores entram em pânico

Um incêndio considerado de grandes proporções atingiu pelo menos 12 propriedades rurais na região do Ramal do São João que, apesar de fazer parte do território Amazonense, fica bem próximo ao município de Sena Madureira.

De acordo com os moradores, o sinistro teria começado no último sábado e demorou dias para ser controlado. Várias pastagens foram destruídas pelo fogo.

“Em dado momento, fiquei desesperado, vendo a hora se acabar tudo em fogo. Pastagens e cercas foram queimadas. Graças a Deus, o fogo não atingiu casas e nem curral. Também não há registro de animais mortos, mas foi um momento muito preocupante”, relatou Charles Cavalcante, morador do referido ramal.

Inicialmente, os moradores da própria comunidade se empenharam em conter o incêndio, mas foi preciso também a intervenção do Corpo de Bombeiros e de uma equipe do PREVfogo.

Até agora ainda não foi possível precisar se incêndio foi criminoso ou acidental.

