VÍDEO: polícia interdita avenida central do Tucumã após colisão que deixou um morto e um ferido

Jorge Luiz, conhecido como “Moco”, morreu e Nilson Rodrigues de Lima ficou ferido após um grave acidente de trânsito na manhã deste domingo (1), no cruzamento da Avenida Central com a Travessa Romênia, no bairro Tucumã, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Nilson estava na companhia de Jorge Luiz, em uma motocicleta modelo Titan de cor vermelha, trafegando pela Avenida Central, quando foram surpreendidos por um carro Kwid de cor branco, placa SQQ-7313, que não teria respeitado uma placa de pare e a faixa de pedestres, além de invadir a preferencial, causando o acidente.

Após o ocorrido, o motorista parou e prestou socorro às vítimas, acionando a ambulância e a polícia.

A área foi isolada por policiais militares do 1° Batalhão para a realização dos trabalhos do perito em criminalística. Após a perícia, o corpo de Jorge Luiz foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O motorista do veículo foi conduzido à Delegacia de Flagrantes, onde vai prestar esclarecimentos sobre acidente de trânsito que resultou na morte da vítima.

Veja o vídeo: