11 jogos que chegam em outubro de 2024 e você deve ficar de olho

Sonic X Shadow Generations é uma remasterização de Sonic Generations, jogo do ouriço lançado em 2011 para celebrar o 20º aniversário da franquia. Além do conteúdo original, essa versão conta com uma campanha inédita e independente focada no passado de Shadow the Hedgehog. Assim como sua inspiração, o novo capítulo brinca com linhas temporais, alternando entre estilos de jogabilidade 2D e 3D, apresentando várias fases dos títulos clássicos do mascote da SEGA. A estreia está prevista para 25 de outubro no PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC, com preços a partir de R$ 219,90.