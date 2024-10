Acre adere 100% ao programa do Governo Lula que amplia consultas com especialistas

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (29) que o Acre aderiu 100% ao Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE).

O programa foi criado para ampliar e qualificar a assistência no Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, dos 5.568 municípios brasileiros, 5.235 já entraram para o programa, totalizando 94% do país. No Acre, todos os 22 municípios aderiram ao PMAE.

O programa irá aumentar a disponibilidade de consultas, exames e outros procedimentos diagnósticos e terapêuticos, reduzindo filas e o tempo de espera. Na prática, o Ministério da Saúde está mudando a lógica de como o serviço é financiado, o que impactará diretamente no encaminhamento dos pacientes desde a atenção primária até o diagnóstico final, modificando assim a forma de cuidado do usuário que acessa a atenção especializada”, explicou o Ministério da Saúde em nota.

Redução de Filas

Com o novo modelo, quando um paciente necessitar de múltiplas consultas ou exames na mesma especialidade, não será necessário enfrentar diversas filas. O indivíduo será inserido em uma única fila, que garantirá o acesso às consultas e exames requisitados, assegurando retorno à Unidade de Saúde da Família (USF).

Os serviços serão solicitados nas unidades de saúde através das Ofertas de Cuidado Integrado (OCIs) e estarão sob a supervisão das secretarias de saúde, garantindo que o conjunto de consultas e exames para cada paciente ocorra em um prazo de 30 a 60 dias, dependendo da situação.

Se for verificado que o paciente conseguiu realizar todos os serviços necessários em até 30 dias para as OCIs de câncer, ou em 60 dias para as demais OCIs, sem precisar passar por várias filas, o ministério irá destinar recursos às secretarias estaduais e municipais de saúde e do Distrito Federal. Esses fundos poderão ser utilizados para manter serviços de atenção especializada ou para compensar serviços privados contratados.

Para agilizar e facilitar todo o processo, o Ministério da Saúde também irá expandir os serviços de telessaúde. Isso permitirá que os profissionais da atenção primária discutam casos com especialistas e realizem teleconsultas, evitando que o paciente precise se deslocar.