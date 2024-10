Acre deve conhecer seus novos prefeitos e vereadores até às 18h deste domingo, diz TRE

O desembargador Júnior Alberto, presidente do Tribunal Eleitoral Regional do Acre (TRE/AC), informou em coletiva de imprensa neste domingo (6), que a apuração total dos votos dessas eleições deve ser finalizado até as 18h.

Ele destacou que em razão da fumaça registrada no Acre nesta semana, havia a preocupação de atraso da chegada dos dados das urnas em locais mais isolados. O desembargador informou que mais cedo, justamente pelo mal tempo, houve um problema nos equipamentos que fazem a transmissão dos dados via satélite. O problema foi corrigido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“A expectativa é que não haja problemas na transmissão”, finalizou.