Acre é o estado do Brasil com o óleo diesel mais caro em outubro, aponta pesquisa

O preço médio do óleo diesel no Acre é o mais caro do país, segundo a última pesquisa divulgada nesta semana pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A região Norte está entre os locais do Brasil que registram os maiores valores do produto. Conforme o rancking, o litro vendido no estado acreano custa em média aproximadamente R$ 7,75.

Na sequência está Rondônia e Roraima ocupando a segunda e terceira posição dos preços mais elevados. O levantamento foi feito entre 6 a 12 de outubro, em 11 postos do Acre.

Na capital Rio Branco, o valor médio do óleo diesel chega a R$ 7,23. Os preços em todo o Brasil podem variar significativamente de acordo com diversos fatores, incluindo a política de preços adotada pela Petrobras.

Além disso, devido as variações nos custos de transporte e logística, bem como aos impostos estaduais que são adicionados ao preço final do combustível, esse valor pode ser diferente em cada região do país.