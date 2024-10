Acre tem alerta de chuvas fortes, temporais e queda de granizo a partir da noite desse sábado, diz Friale

O pesquisador metereológico, Davi Friale, anunciou no iniciou da tarde desta sexta-feira (25), a previsão do tempo para o fim de semana, com o alerta de chuvas intensas no Acre a partir da noite do sábado (26).

“Alerta de chuvas intensas a partir da noite deste sábado para domingo em Rio Branco e na maior parte do Acre, assim como também em Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Peru e Bolívia”, afirma.

Segundo o portal O Tempo Aqui, a chegada da 21ª onda polar no estado acreano, causará o acúmulo da precipitação. “As condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda eventual de granizo, principalmente no domingo, nos vales dos rios Juruá e Tarauacá”, destaca.

Veja o vídeo.