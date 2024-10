Adolescente atira contra o próprio pai após discussão em aldeia indígena; vítima foi levada ao PS

Josemilson Mariano da Silva Kaxarari, 39 anos, foi ferido com um tiro pelo próprio filho na noite deste sábado (26), no Ramal do Jacaré, na aldeia indígena Marmeli, nas proximidades do Distrito de Vista Alegre do Abunã, no interior do estado de Rondônia.

Segundo as poucas informações da família, Josemilson estava na aldeia Marmeli na companhia do filho de 14 anos, quando os dois acabaram se desentendendo. De forma inesperada, o adolescente foi até o quarto, pegou um rifle da família e disparou contra as costas do homem. Após a ação, o adolescente fugiu do local.

Ao ouvir o disparo, vizinhos foram até a casa do indígena e o encontraram ferido e agonizando no chão. Um professor socorreu a vítima, colocando-a em um carro e levando-a até Vista Alegre do Abunã, onde foi interceptado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rondônia. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam Josemilson ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.

A reportagem não obteve informações sobre a presença da Polícia Militar no local, visto que as aldeias são de responsabilidade da Polícia Federal.