Ana Carolina reverencia Cássia Eller em show com sucessos da roqueira

Um dos nomes mais emblemáticos da MPB e do rock nacional dos anos 90, Cássia Eller, falecida em dezembro de 2001, será homenageada no Festival “Estilo Brasil” em show da cantora Ana Carolina. A apresentação, que será em 16 de novembro, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF), já percorreu várias cidades brasileiras e promete arrebatar o público.

Isso porque “Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você” traz novas versões de grandes sucessos da eterna roqueira na voz poderosa de Ana Carolina. É a fusão de dois estilos diferentes, dois DNAs inconfundíveis da nossa música, numa roupagem musical norteada por arranjos de cordas possantes e teatralidade no palco dividido em cinco atos.

E, claro, em se tratando de Cássia, não poderia faltar no repertório dessa releitura de peso composições do brother Nando Reis, com músicas que ajudaram a consolidar a carreira da artista. São hits como All Star, Relicário e O Segundo Sol.

Fazem parte do setlist ainda canções marcantes na voz da roqueira como Gatas Extraordinárias e Malandragem.

No último ato da apresentação, Ana Carolina mima o público com joias da trajetória, destaques para Garganta, o primeiro sucesso, Quem de Nós Dois, Confesso e É isso Aí.

“O projeto com certeza mudou minha vida, me reaproximando da Cássia em tantas camadas pessoais e profissionais”, afirma a cantora.

Janis Joplin do Cerrado?

Guardadas as devidas proporções, sobretudo vocais, Cássia Eller é a nossa Janis Joplin. Paralelo que se evidencia mais pela atitude e presença de palco únicos, apesar da timidez notória.

Assim como outros ícones do rock nacional, a artista nasceu no Rio de Janeiro, mas deu os primeiros passos na carreira artística em Brasília, cidade que chegou em 1981, aos 18 anos. Pelo pai ser militar, foi morar no Setor Militar Urbano. O violão aprendeu a tocar aos 14, influenciada pelos… Beatles!

Uma das primeiras experiências no palco foi no musical “Veja Você, Brasília”, montagem escrita pelo cantor e compositor Oswaldo Montenegro. “Ela tinha um jeito blues natural, qualquer que fosse o estilo de música que cantasse”, lembraria anos depois o autor de Bandolins.

Entre as colegas de cena no musical estava uma menina de Niterói chamada Zélia Cristina, hoje mais conhecida pelo sobrenome Duncan.

Antes de gravar o primeiro disco, em 1990, Cássia Eller tocou em diversos bares de Brasília, indo do famoso Bom Demais, então localizado na 703 Norte, à famosa Sala Funarte.

Com voz rouca marcante, cantou em bandas de rock, blues, frevo e até mesmo em rodas de samba. É nesse talento eclético para cantar vários gêneros que a diva Ana Carolina encontra similaridade.

“Ouvir Cássia Eller me faz reconectar com minha própria musicalidade”, destaca a artista.

Prepare-se para shows únicos

Ao todo, o Festival “Estilo Brasil” terá, de 14 de novembro a 14 de dezembro, 13 atrações que, em formatos que vão de voos solos a parcerias, passearão por diversos gêneros: da MPB ao samba, do rap à bossa nova, flertando com o jazz, o pop rock e o hip hop. São artistas de peso como Ana Carolina, Paulinho da Viola, Ivan Lins, Xamã, Stacey Kent, Danilo Caymmi, Silva, Poesia Acústica e muito mais.

Programação:

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Data: de 14 de novembro a 14 de dezembro

